В МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей ОСАГО и КАСКО

В ведомстве порекомендовали делать покупки только через официальные сайты или надежные серверы, внимательно проверять доменное имя сайта и его статус. Если же покупка полиса осуществляется через агента, необходимо через актуальный перечень агентов на сайте страховщика или по телефону проверить, указано ли его имя в реестре посредников той компании, от лица которой он продает страховки. А сам полис на подлинность автовладелец может проверить через личный кабинет на «Госуслугах» или на сайте nsis.ru — «Национальной Страховой Информационной Системы».