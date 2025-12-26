Ричмонд
Путин позвонил девочке, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин позвонил 10-летней Варваре Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом в четверг, 26 декабря, сообщили в Кремле.

Школьница хотела встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса». Путин организовал для нее поездку в Звездный городок — там она посетила центры управления полетами и подготовки космонавтов.

Экскурсию для Варвары провел летчик-космонавт Олег Кононенко. Ребенка ждал подарок и в день рождения — 24 декабря она побывала на балете «Щелкунчик» в Большом театре.

— Я тебя искренне поздравляю с днем рождения. Надеюсь, подарок ко дню рождения получился хороший, ведь ты вчера еще и в Большой театр сходила? — спросил глава государства.

В ответ она рассказала, что театр превзошел все ее ожидания — он оказался похож на большой дворец, передает пресс-служба.

До этого президент России также исполнил новогоднее желание пятилетнего Тимура Рясного, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

Политик в рамках благотворительной акции «Елка желаний» планировал исполнить новогодние мечты трех детей. Российский лидер снял с дерева три открытки, написанные детьми.