Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секс вместо разговоров: Новогодние праздники делают людей более активными в постели

Во время новогодних и рождественских праздников многие люди чаще вступают в интимные отношения, используя секс как способ справиться с эмоциональным напряжением. К такому выводу пришли психологи, исследовав влияние праздников на психику взрослых, пишет New York Post.

Источник: Life.ru

«Праздники усиливают всё, что уже есть внутри человека — тревогу, усталость, одиночество», — заявил американский психолог Майкл Салас.

По его словам, интимная близость в такие моменты нередко становится способом разрядки, а не проявлением настоящего желания.

Исследования показывают, что активность растёт как среди пар, так и среди одиноких людей. Основные причины — финансовые трудности, семейные конфликты и завышенные ожидания от праздников. Салас добавил, что пары используют секс, чтобы избегать сложных разговоров о проблемах, а одинокие чаще возобновляют контакты с бывшими партнёрами.

При этом эксперт предупредил, что если интим становится единственным способом борьбы со стрессом, это может скрывать более глубокие эмоциональные потребности.

Ранее Life.ru писал, что январь — лучшее время для новых знакомств и первых свиданий. Длинные новогодние выходные создают расслабленную атмосферу, когда легче идти на контакт. Люди перестают воспринимать знакомство как задачу и просто получают удовольствие от общения.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.