Секс вместо разговоров: Новогодние праздники делают людей более активными в постели

«Праздники усиливают всё, что уже есть внутри человека — тревогу, усталость, одиночество», — заявил американский психолог Майкл Салас.
По его словам, интимная близость в такие моменты нередко становится способом разрядки, а не проявлением настоящего желания.
Исследования показывают, что активность растёт как среди пар, так и среди одиноких людей. Основные причины — финансовые трудности, семейные конфликты и завышенные ожидания от праздников. Салас добавил, что пары используют секс, чтобы избегать сложных разговоров о проблемах, а одинокие чаще возобновляют контакты с бывшими партнёрами.
При этом эксперт предупредил, что если интим становится единственным способом борьбы со стрессом, это может скрывать более глубокие эмоциональные потребности.
