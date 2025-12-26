Волонтеры помогли устроить детям праздник

Волонтерская группа «Сердце Марфино» подготовила и отправила в Запорожье новогодние подарки для детей из подшефного детского дома. Корреспондент «Вечерней Москвы» побыла в гостях у команды.
Группа находится в помещении Совета ветеранов района Марфино. У истоков объединения стоит глава муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина. В группу входят сотрудники администрации района, неравнодушные москвичи. Представители Совета ветеранов помогают «Сердцу Марфино».
Волонтеры каждую неделю плетут сети. Группа уже отправила на фронт более 500 сетей, рассказывает руководитель «Сердца Марфино» Ирина Радостина.
Еще волонтеры регулярно собирают и отправляют в зону спецоперации гуманитарную помощь для бойцов и мирных жителей. На этот раз посылку передали в подшефный детский дом поселка Мирное Запорожской области.
— Сотрудники учреждения обратились к нам с просьбой помочь купить кухонный комбайн. Мы оперативно собрали деньги и приобрели хорошую технику для детского дома, — рассказывает Ирина.
Также к волонтерам обратилась женщина, у которой раньше был магазин детской одежды. Он закрылся, и у нее осталось много хороших вещей для ребят.
— Она передала нам разную одежду, в том числе зимнюю, а также нарядные платья, которые наверняка порадуют воспитанниц детского дома под Новый год, — отмечает руководитель группы.
Сначала коробки прибыли в подшефный «Сердцу Марфино» полк 1429, а затем военнослужащие передали помощь ребятам. Но команда не планирует останавливаться.
— Сборы и отправки у нас происходят регулярно. Раньше мы отправляли помощь раз в два месяца, теперь есть возможность передавать помощь раз в две недели, — рассказывает Ирина. — На данный момент у нас три подопечных подразделения.
Для бойцов собирают самое необходимое: продукты питания, средства гигиены, медикаменты. А для воспитанников детского дома неравнодушные москвичи приносят книжки, игрушки, канцелярские товары.
— К Новому году стараемся передать детям сладкие подарки, для девочек — бижутерию, чтобы они почувствовали себя красивыми в праздник, — рассказывает Ирина.
В этом же районе находится школа № 1494. Ее ученики пишут письма для бойцов, которые потом приносят волонтерам, чтобы они отправили их на фронт. Особенно часто бойцы получают послания от кадетского класса.
— Школа № 1494 — то, что связывает наш район с нашим подшефным батальоном «Волчья стая». В кадетском классе этой школы работал офицер-воспитатель Алексей Заплетнюк, погибший на СВО, — говорит Ирина. — Он был командиром этого батальона. Школа хранит память о нем, в ней открыли посвященный ему мемориал.
Бойцы, которым помогает «Сердце Марфино», периодически приезжают к волонтерам в гости. Эти встречи всегда наполнены трепетом и чувством единения.
— Бойцы говорят, что у нас даже дышится по-другому, — улыбается Ирина. — С нетерпением ждем новой встречи с нашими бойцами.
Кстати, несмотря на утро буднего дня, в помещении много волонтеров. Они трудятся уже несколько лет, помогая бойцам. Но поддержка заключается не только в количестве отправленных коробок. Волонтеры помогают бойцам и жителям новых регионов почувствовать, что они нужны. А это придает всем силы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Зайцев, председатель общественного движения «Зов народа»:
— Новый год для ребенка из зоны проведения военных действий становится возможностью почувствовать свет и сказку в непростых условиях. Малыш, получивший подарок из Москвы или другого города, понимает, что его не бросили, о нем помнят, он — часть большой России, которая его защищает и любит. Подарить детям из новых регионов праздник и радость — благое дело, на которое способен каждый из нас.