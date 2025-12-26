Трамп объявил о смертоносном ударе по ИГИЛ* в Нигерии

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» по боевикам ИГИЛ* в северо-западной части Нигерии. Глава Белого дома написал об этом в соцсети Truth Social.
«Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, вооружённые силы США провели мощную и смертельную операцию против террористов ИГИЛ* в северо-западной Нигерии. Эти группировки на протяжении долгого времени устраивали жестокие расправы, главным образом над мирными христианами, в масштабах, которые не наблюдались многие годы, а возможно, и столетия», — сообщил Трамп.
Напомним, ранее хозяин Белого дома допускал возможность отправки американских военных в Нигерию или проведения авиаударов по территории страны. По его словам, таким образом США могли бы противодействовать террористам, с которыми власти западноафриканского государства, как он утверждает, не справляются.
*Запрещенная в России террористическая организация.