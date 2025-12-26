Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о смертоносном ударе по ИГИЛ* в Нигерии

ВС США провели мощную и смертельную операцию против террористов.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» по боевикам ИГИЛ* в северо-западной части Нигерии. Глава Белого дома написал об этом в соцсети Truth Social.

«Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, вооружённые силы США провели мощную и смертельную операцию против террористов ИГИЛ* в северо-западной Нигерии. Эти группировки на протяжении долгого времени устраивали жестокие расправы, главным образом над мирными христианами, в масштабах, которые не наблюдались многие годы, а возможно, и столетия», — сообщил Трамп.

Напомним, ранее хозяин Белого дома допускал возможность отправки американских военных в Нигерию или проведения авиаударов по территории страны. По его словам, таким образом США могли бы противодействовать террористам, с которыми власти западноафриканского государства, как он утверждает, не справляются.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше