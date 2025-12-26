Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржец привёз в груминг-салон запрещённое животное: вот кому он решил подстричь когти

Петербуржец привёз на груминг львёнка, их нельзя содержать как питомцев.

Источник: Комсомольская правда

Житель Санкт-Петербурга привёз в груминг-салон необычного «клиента» — маленького львёнка. Владелец хотел, чтобы львёнку по кличке Хасан подстригли когти. После того, как видео с детёнышем, которому на вид около полутора-двух месяцев, появилось в сети, ситуацией заинтересовался Росприроднадзор.

«С учётом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию, чтобы установить владельца животного», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

В Росприроднадзоре напомнили, что львы включены в перечень животных, которых в России физическим лицам запрещено содержать в качестве питомцев.

Напомним, в списке животных, которых россиянам запрещено содержать в неволе, около 120 наименований. Под запретом змеи, лягушки, пауки, гиены, антилопы, многие виды обезьян… Главные критерии запрета — опасность для человека, а также изменение привычной среды обитания животных, что может привести к их гибели.

Как ветеринар высказался об обновленном списке запрещенных к содержанию животных в России, читайте здесь на KP.RU.