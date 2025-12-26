Петербуржец привёз в груминг-салон запрещённое животное: вот кому он решил подстричь когти

Житель Санкт-Петербурга привёз в груминг-салон необычного «клиента» — маленького львёнка. Владелец хотел, чтобы львёнку по кличке Хасан подстригли когти. После того, как видео с детёнышем, которому на вид около полутора-двух месяцев, появилось в сети, ситуацией заинтересовался Росприроднадзор.
«С учётом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию, чтобы установить владельца животного», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
В Росприроднадзоре напомнили, что львы включены в перечень животных, которых в России физическим лицам запрещено содержать в качестве питомцев.
Напомним, в списке животных, которых россиянам запрещено содержать в неволе, около 120 наименований. Под запретом змеи, лягушки, пауки, гиены, антилопы, многие виды обезьян… Главные критерии запрета — опасность для человека, а также изменение привычной среды обитания животных, что может привести к их гибели.
