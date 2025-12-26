Губернаторская елка прошла в Иркутске

IrkutskMedia, 26 декабря. Традиционная губернаторская елка (0+) прошла в музыкальном театре им. Н. М. Загурского в Иркутске накануне, 25 декабря. Ежегодно мероприятие организует министерство социального развития, опеки и попечительства Приангарья. Новогоднее представление посетили 800 ребят со всего региона. Юным зрителям представили спектакль «Снегурочка» (0+), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Среди гостей праздничного мероприятия — дети, которые нуждаются в особой заботе государства, а также отличники учебы, победители школьных олимпиад и спортивных соревнований. Кроме того, приглашение получили и 192 ребенка из семей участников СВО и погибших бойцов.
«Каждый год в преддверии Нового года мы собираем маленьких жителей Иркутской области на губернаторскую ёлку. Это ребятишки со всех уголков региона. Сегодня вместе с детьми мы окунемся в атмосферу чуда, в атмосферу детского праздника. И даже те, кто уже не верит в Деда Мороза, я думаю, что сегодня они точно поймут, что он существует, что каждая детская мечта обязательно сбудется. Ну, а мы, взрослые, постараемся сегодня немножко приблизить их к своей мечте», — обратилась к детям зампредседателя правительства региона Наталья Дикусарова от имени губернатора Игоря Кобзева.
Также Наталья Дикусарова и министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов вручили подарки именинникам и детям, которые достигли особых успехов в образовательной, творческой, спортивной или иной деятельности. В числе именинников — девятиклассница Анна П. из Аларского района. Девочка является призером муниципальных олимпиад и активисткой волонтерского отряда «Феникс», а также активно участвует в слетах Движения Первых. В этом году Аня одержала победу в региональном конкурсе «Я — волонтер». Отец Анны также является ветераном СВО.
Новогоднее представление посетила и 7-летняя Настя Т. из Казачинско-Ленского района. В 4 года девочка начала посещать Центр внешкольной работы для подготовки к школе, где присоединилась к волонтерской группе. Ребенок быстро освоил изготовление сигнальных флажков для саперов. В 2025 году даже провела мастер-класс на региональном форуме волонтеров и добровольцев СВО «Своих не бросаем!» (12+). Сейчас Настя занимается изготовлением нашлемников.