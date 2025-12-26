Губернаторская елка прошла в Иркутске

«Каждый год в преддверии Нового года мы собираем маленьких жителей Иркутской области на губернаторскую ёлку. Это ребятишки со всех уголков региона. Сегодня вместе с детьми мы окунемся в атмосферу чуда, в атмосферу детского праздника. И даже те, кто уже не верит в Деда Мороза, я думаю, что сегодня они точно поймут, что он существует, что каждая детская мечта обязательно сбудется. Ну, а мы, взрослые, постараемся сегодня немножко приблизить их к своей мечте», — обратилась к детям зампредседателя правительства региона Наталья Дикусарова от имени губернатора Игоря Кобзева.