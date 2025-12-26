Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 26 декабря 2025

Горячую воду и отопление частично отключат в Иркутске 26 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 26 декабря 2025 коснется Правобережного и Свердловского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, который предотвратит появление аварийных ситуаций в дальнейшем.

Отключение отопления в Иркутске 26 декабря 2025.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Рабочего Штаба, 114, Ударника 10 и Топкинский, 31, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что часть домов временно останется без горячей воды. Однако переживать не стоит — все ограничения снимут ближе к вечеру. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 26 декабря 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо правоохранители начали проверку из-за снижения температуры в жилых домах, связанного с аварией на одной из городских котельных.