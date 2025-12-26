Гродековский музей готовится показать хабаровчанам сокровища Эрмитажа

Первые Дни Эрмитажа пройдут в гродековском музее Хабаровска в 2027 году, об этом договорились правительство Хабаровского края и руководство государственного музея. О том, какие сокровища из хранилищ древностей в столице России готовятся к показу в крупнейшем городе Дальнего Востока, узнал корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
— Эрмитаж — большой организм, у него много проектов не только внутри страны, но и за рубежом, — сказал директор гродековского музея Иван Крюков. — Нужно попасть в его планы, и потом они должны согласовываться с планами нашего музея, а они расписаны до 2028 года. Но уже определились с темой, запланирована выставка «Зерцало востока», она посвящена Японии, искусству эпохи Эдо и Мэйдзи, где можно будет увидеть уникальные экспонаты, в том числе дары, привезённые цесаревичем Николаем Александровичем.
Кроме того, Дни Эрмитажа предполагают мастер-классы, лекции, проведение круглых столов и прочих активностей.
Также планируется инклюзивная выставка «Незримое искусство», на которой будут представлены барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента, а также тактильные копии фрагментов Пазырыкского ковра, древнейшего из ворсовых ковров, и многое другое.
Чтобы первый совместный проект был успешным, уже в следующем году Хабаровский и музей Санкт-Петербурга намерены поближе познакомиться, и, возможно, осуществить виртуальные проекты.
Что касается знаковых выставок гродековского музея в предстоящем году, то посетителей ждет много интересного. По словам Ивана Крюкова, будет продолжена работа с Музеями Московского Кремля. Дальневосточникам покажут «Посольские дары», которые поведают о том, как ценили наших правителей, как их уважали, какие подношения привозили, дабы выразить свое почтение. По сути, к нам приедет Оружейная палата!
А еще в Хабаровск привезут интересные выставки из регионов. Впервые у хабаровчан появится возможность увидеть настоящее вологодское кружево, лучшие его образцы.
Первый раз гродековский музей распахнет двери для масштабного проекта «Амурский край», представив новосибирский государственный музей, который совместно с Росфото покажет портреты сибиряков 19 века.
А уже в феврале в гродековском откроется выставка, посвященная Китаю из коллекции самого музея. Многие вещи посетителям покажут впервые.