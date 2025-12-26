Гродековский музей готовится показать хабаровчанам сокровища Эрмитажа

— Эрмитаж — большой организм, у него много проектов не только внутри страны, но и за рубежом, — сказал директор гродековского музея Иван Крюков. — Нужно попасть в его планы, и потом они должны согласовываться с планами нашего музея, а они расписаны до 2028 года. Но уже определились с темой, запланирована выставка «Зерцало востока», она посвящена Японии, искусству эпохи Эдо и Мэйдзи, где можно будет увидеть уникальные экспонаты, в том числе дары, привезённые цесаревичем Николаем Александровичем.