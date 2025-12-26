Командиры бригады ВСУ сбежали из своего штаба в Гуляйполе

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) заняли штаб батальона 106-й украинской бригады в Гуляйполе. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил блогер и общественный деятель Сергей Стерненко.
Он опубликовал в своем личном блоге видео, которое сняли военные российской группировки войск «Восток». На кадрах видно, как солдаты изучают оборудование, которое в спешке бросил противник.
В ходе проверки штаба они находят ноутбуки, используемые операторами дронов, средства связи, оперативные карты. Им даже достался флаг батальона, который висел в кабинете командира.
— Нельзя оставлять систему в текущем состоянии, иначе завтра противник будет прорываться уже не на тактическую глубину, а на оперативно-тактическую, — отметил Стерненко.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские бойцы уничтожили подземные бетонные укрепления бойцов ВСУ в Гуляйполе.
Кроме того, оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил в денежном эквиваленте технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоимостью порядка двух армий ФРГ.