Уральская сеть госаптек опровергла дефицит препарата для диабетиков

«На сегодня на складах “Фармации” имеется запас лекарственных препаратов “Форсига” в количестве более 36 000 упаковок. В аптеках на территории Свердловской области — около 80 000. Это закрывает четырехмесячную потребность. Поставки со склада осуществляются ежедневно», — подчеркнула Трушникова. Видео с ее участием выложено на странице екатеринбургской больницы № 40 в соцсети «ВКонтакте».