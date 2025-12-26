Ричмонд
Уральская сеть госаптек опровергла дефицит препарата для диабетиков

Руководство сети свердловских аптек «Фармация» выступило с опровержением информации о дефиците препарата «Форсига» в регионе. По словам главы ГАУ СО Марины Трушниковой, лекарство есть в аптеках и на складе.

Диабетики могут не беспокоиться о необходимых лекарствах.

«На сегодня на складах “Фармации” имеется запас лекарственных препаратов “Форсига” в количестве более 36 000 упаковок. В аптеках на территории Свердловской области — около 80 000. Это закрывает четырехмесячную потребность. Поставки со склада осуществляются ежедневно», — подчеркнула Трушникова. Видео с ее участием выложено на странице екатеринбургской больницы № 40 в соцсети «ВКонтакте».

Эту информацию подтверждает заведующая сетевой аптекой в Красноуральске Лилия Халилова. Она заявила о наличии более 50 упаковок на точке. Сюда до нового года должны завести еще порядка 100. Опровергает дефицит лекарства и областной минздрав. В ведомстве также напомнили о наличии аналогов препарата.

Ранее в Свердловской области и других регионах России наблюдались перебои с поставками ряда жизненно важных лекарств после ухода с рынка западных. Особенно остро дефицит затронул противосудорожный «Фризиум» и онкопрепараты, что вынудило врачей пересматривать схемы лечения и усилило внимание к теме лекарственного обеспечения.