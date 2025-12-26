В России выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

В Роспотребнадзоре «Известиям» подтвердили, что в некоторых федеральных округах в отдельных районах фиксировали рост заболеваемости мышиной лихорадкой в 2025 году. В основном — осенью. Но при этом в многолетней динамике по всей России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, заверили в надзорном ведомстве.