Актер спел раненым бойцам и подарил хорошие эмоции

— Мы никому не отказывали, так как наша главная задача принести хорошее настроение, и пусть ребята, глядя на снимки, будут вспоминать о приятных эмоциях, полученных во время концерта. А ведь многие врачи признаются, что для больных большим толчком к выздоровлению являются хорошие эмоции. Поэтому по возможности я буду регулярно выезжать к военнослужащим, — говорит Коробейников.