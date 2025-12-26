Актер спел раненым бойцам и подарил хорошие эмоции

Артист Русского Духовного театра «Глас» Даниил Коробейников принял участие в благотворительном концерте «Поколение Победителей» для бойцов специальной военной операции и медработников Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
Это было первое выступление актера Даниила Коробейникова перед участниками СВО, хотя театр уже давно принимает участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также жителей новых и приграничных регионов.
Актер отметил, что ему было приятно выступить перед бойцами, которые ежедневно рискуют своей жизнью в боевых условиях, освобождая территории от влияния бандеровских властей.
— Я сам рос на фильме «Офицеры» в главной роли с Василием Лановым и даже в какой-то момент мечтал стать военным, поэтому с уважением отношусь к людям в погонах, так как знаю, что они каждый день рискуют своей жизнью, — отмечает актер.
Хотя Коробейников выбрал другую профессию, не раздумывая согласился выступить перед военнослужащими, когда представилась возможность.
— Я удивлялся мужеству этих парней, которые получили ранения: кто легкие, кто тяжелее, но они не утратили оптимизма, поправляются и рвутся вновь на передовую, чтобы помочь своим товарищам. Вот они настоящие герои. Да и медики тоже совершают подвиг, что возвращают к жизни и в строй раненых бойцов, — продолжает Коробейников.
Концерт длился чуть более часа, во время которого Даниил Коробейников выступал перед военнослужащими и медработниками вместе с коллегами по театру — артистами Ксенией Збанацкой, Екатериной Лисовой, Викторией Фатеевой, Виктором Золотоногом.
— Мы исполняли множество популярных песен из репертуара Ярослава Евдокимова, группы «Любэ» и других известных певцов, в том числе «Майский вальс», «Пересвет», «За тебя, Родина-мать», «От Волги до Енисея». Мы специально выбирали популярные песни, чтобы зрители могли нам подпевать, — рассказывает Коробейников.
По словам артиста, после каждой песни был шквал аплодисментов. И бойцы действительно подпевали, кто-то снимал выступление на мобильные телефоны, что говорило о том, что номера понравились и ребята хотят их потом пересматривать.
— Глаза бойцов горели, чувствовалось, что этот концерт был для них отдушиной, — продолжает Коробейников.
После концерта к артистам подходили парни, благодарили за душевное исполнение и просили сфотографироваться.
— Мы никому не отказывали, так как наша главная задача принести хорошее настроение, и пусть ребята, глядя на снимки, будут вспоминать о приятных эмоциях, полученных во время концерта. А ведь многие врачи признаются, что для больных большим толчком к выздоровлению являются хорошие эмоции. Поэтому по возможности я буду регулярно выезжать к военнослужащим, — говорит Коробейников.
Он отметил, что всегда готов еще к концертам перед военнослужащими, если руководство Министерства обороны РФ будет звать на аналогичные выступления.
— Мои коллеги регулярно выступают перед военнослужащими. Так, Екатерина Лисовая и Ксения Збанацкая уже неоднократно выезжали на Донбасс, где давали концерты для участников спецоперации на передовой. И это они делают по зову собственного сердца. Я рад, что работаю с такими людьми бок о бок, — рассказывает актер.
Кстати, недавно артисты театра «Глас» участвовали в XXVII Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны», проходившем в Керчи. Там они представили спектакль «Спасибо деду за Победу!» Даниил Коробейников получил приз за лучшую мужскую роль, а Виктория Фатеева — за лучшую женскую.
— Этот спектакль уже давно идет на сцене «Гласа», он патриотичен, перекликается с сегодняшними событиями, и я надеюсь, что мы его покажем участникам специальной военной операции, — рассказывает Коробейников.
ДОСЬЕ.
Даниил Коробейников родился 6 августа 1985 года. В 2006 году окончил колледж искусств (в городе Нижний Тагил), с 2004 года — актер Нижнетагильского театра драмы имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 2006 году переехал в Москву, с мая 2011 года — актер Русского Духовного театра «Глас». В 2019 году отмечен благодарностью министра правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы «За большой вклад в развитие культуры города Москвы».