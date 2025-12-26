В Сургуте назвали ценник на появление Деда Мороза через окно

Роль Деда Мороза готов исполнить специалист-высотник.
В Сургуте (ХМАО) предлагают услугу новогоднего поздравления от Деда Мороза через окно стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. Такой сервис для жителей многоэтажных домов исполнитель готов оказать «под ключ». Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Поздравление с Новым годом через окно», — говорится на сайте «Авито». В сообщении также отмечено, что исполнитель работает с предоплатой и готов принимать заказы в праздничные дни и выходные.
Судя по профилю автора объявления, он более 10 лет занимается высотными работами. В его профиле перечислены услуги по монтажу конструкций, установка фасадной подсветки, размещение рекламы, монтаж кондиционеров, мойка окон и балконов, а также обследование высотных сооружений.
