Захарова показала подарок, который ей подарил Путин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что президент Российской Федерации Владимир Путин подарил ей шкатулку.
Она показала соответствующие кадры в своём официальном Telegram-канале. На снимке запечатлена подарочная коробка с логотипом со словами «Москва» и «Кремль». Кроме того, на фотографии шкатулка, где изображается территория Кремля, а также Георгий Победоносец. Рядом с подарками есть карточка с подписью «Владимир Владимирович Путин» и, судя по снимку, конверт, адресованный «М. В. Захаровой».
Захарова продемонстрировала свой подарок представителям средств массовой информации после завершения официальной части мероприятия.
«Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть пронзает своим копьём. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», — поделилась она.
Напомним, в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила свой 50-летний юбилей, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин наградил на торжественной церемонии в Кремле официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.