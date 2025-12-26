Жюри премии «Слово» огласило короткий список

В штаб-квартире Союза писателей России на Комсомольском проспекте, 13, огласили короткий список Национальной литературной премии «Слово».
В этом году премия присуждается в семи номинациях: «Проза», «Поэзия», «Документальная литература», «Детское и семейное чтение», «Драматургия», «Литературная критика», «Перевод». Призовой фонд в нынешнем, втором сезоне значительно вырос. Сейчас он составляет 26 миллионов рублей.
Как рассказал председатель жюри, президент РКС Сергей Степашин, эксперты ведут самые оживленные дискуссии относительно номинантов.
— Мы очень активно обсуждали, стоит ли присуждать премию за неизданные произведения, то есть за рукописи, и решили, что да. Так, в прошлом году Гран-при получил замечательный писатель, сапер на СВО Дмитрий Филиппов, и после «Слова» его роман «Собиратели тишины» был издан очень приличным тиражом.
О том, что новая премия уже стала центром притяжения, объединившим прежде атомизированное литсообщество, с «Вечерней Москвой» поделился номинант, прозаик, культуролог, доктор физико-математических наук Юрий Нечипоренко:
— Интересно, что в круг экспертов вовлечены около ста человек. Очень приятно видеть, что все писательское сообщество оживилось, нам очень не хватало общения. А еще очень приятно, что в Москве появилось новое литературное место: здесь собираются и молодежь, и маститые авторы.
В состав жюри вошли видные представители литературного сообщества, среди которых Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Дмитрий Бак, Алексей Варламов, Павел Басинский, Юрий Козлов, Дмитрий Емец, Анна Долгарева, Игорь Караулов.
В категории «мастер прозы» номинированы Ирина Буторина («В Одессу на майские. Некурортный роман»), Евгений Журавли («Линия соприкосновения»), Павел Крусанов («Совиная тропа»), Захар Прилепин («Тума»). Среди «мастеров поэзии» — Андрей Болдырев, Герман Волков, Игорь Волгин, Алексей Остудин, Анна Ревякина. В кругу критиков отметили Олега Демидова, Владимира Козлова, Юрия Нечипоренко, Николая Переяслова, Алексея Татаринова.
Как рассказала «Вечерней Москве» номинант в категории «поэзия», поэт, член Союза писателей ДНР Анна Ревякина, она уже во второй раз оказывается в коротком списке.
— «Слово» — очень важная премия, это награда для писателей, которые не предают родину и свой талант, которым не надо делать выбор. В коротком списке представлены авторы, которые фиксируют наше время, все, что происходит за окном. Сейчас много говорят о турбулентности, и, кажется, это слово оскомину набило. Но мне оно нравится, потому что турбулентность — это понятие, связанное с воздухом. Это значит, что мы все летим в этом самолете. И у нас есть некая точка, куда мы стремимся, — сказала Анна Ревякина.
Итоги будут подведены не позднее 1 февраля 2026 года.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Cергей Лукьяненко, писатель, член жюри:
— В этом году подано очень много заявок от маститых, знаменитых писателей, но, выбирая победителя, мы будем ориентироваться только на текст, а не на регалии автора. Литература — это такое странное дело, что совершенно новый, никому не известный писатель может сказать что-то очень важное, что не приходило в голову ни лучшим умам, ни уж тем более нейросети.