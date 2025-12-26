Жюри премии «Слово» огласило короткий список

— «Слово» — очень важная премия, это награда для писателей, которые не предают родину и свой талант, которым не надо делать выбор. В коротком списке представлены авторы, которые фиксируют наше время, все, что происходит за окном. Сейчас много говорят о турбулентности, и, кажется, это слово оскомину набило. Но мне оно нравится, потому что турбулентность — это понятие, связанное с воздухом. Это значит, что мы все летим в этом самолете. И у нас есть некая точка, куда мы стремимся, — сказала Анна Ревякина.