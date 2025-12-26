Трамп: ВС США ударили по боевикам ИГ* в Нигерии

Вооруженные силы США нанесли удар по боевикам группировки «Исламское государство»*, находящимся на территории Нигерии. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил лидер страны Дональд Трамп в Truth Social.
По словам главы государства, соответствующий приказ отдал именно он. В ходе атаки США задействовали высокоточное оружие.
— Они на протяжении длительного времени совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия, — отметил президент.
22 ноября боевики похитили из католической школы в Нигерии порядка 227 учеников и учителей. Они напали на школу Святой Марии в штате Нигер.
На следующий день стало известно, что из плена смогли сбежать 50 детей, похищенных в католической школе. Все ученики воссоединились со своими семьями.
До этого Дональд Трамп также дал указание Пентагону разработать план силовых мер против Нигерии в связи с сообщениями о преступлениях против христианских последователей.
*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.