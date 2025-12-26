Онищенко призвал россиян перейти на шестидневную рабочую неделю, и вот зачем

Россиянам предложили перейти на шестидневную рабочую неделю. С такой инициативой выступил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Академик подчеркнул, что такая реорганизация рабочего времени никак не скажется на здоровье россиян, но будет способствовать подъёму экономики.
«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — сказал Онищенко РИА Новости, отвечая на вопрос о приемлемости введения шестидневной рабочей недели.
Психотерапевт Крашкина придерживается иного мнения. Она считает, что длинная рабочая неделя ведет к усталости и халатности.
Напомним, в 2026 году не планируется перенос рабочих дней с введением шестидневных рабочих недель.