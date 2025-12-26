Ричмонд
В пермском аэропорту задерживается прибытие рейсов из Москвы, Сочи и Петербурга

В Перми утром 26 декабря задерживается прибытие авиарейсов из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. Соответствующие изменения внесены в расписание аэропорта Большое Савино. Отставание по всем трем направлениям составляет примерно один час.

Отправление бортов осуществляется согласно расписанию, за исключением вечернего рейса в Пхукет.

«Самолет из Сочи прибудет с опозданием в 04:55. Из Санкт-Петербурга — в 05:50. Из Москвы — 05:55», — свидетельствует онлайн-табло. Отправление бортов производится без изменений. Исключение — вечерний рейс в Пхукет, перенесенный с 21:35 на 23:25.

URA.RU уже писало, что в ночь на 26 декабря более 100 авиарейсов задержали в трех аэропортах Москвы. Причиной стала непогода: снегопад и сильные метели.