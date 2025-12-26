Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти 60 тысяч рублей в среднем планируют потратить россияне во время празднования Нового года, из них почти 13 тысяч — на новогодний стол, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.