Украинцы с ломом напали на сотрудников ТЦК в Ровненской области

Несколько украинцев с ломом напали на сотрудников ТЦК (аналог военкоматов — прим. «ВМ») в Ровненской области. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

Изначально военные хотели мобилизовать двух мужчин, которых заметили на улице. Мимо проходили другие жители, которые решили заступиться за них.

В ходе конфликта украинец нанес ломом удары одному из сотрудников. У пострадавшего диагностировали перелом ребра и отек легких.

— ТЦК настолько ненавистны обычным гражданам, что ответочка от жителей происходит постоянно в разных районах Украины, — добавил Рожин в публикации.

Недавно сотрудник ТЦК в украинском городе Ровно применил перцовый баллончик против подошедшей к нему женщины с маленьким ребенком на руках.

Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что провал мобилизации в стране стал результатом действий Киева, а не РФ, на которую пытаются возложить ответственность.

*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

