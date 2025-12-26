Ричмонд
В Ленинском округе Иркутска составили шесть протоколов за стихийную торговлю

Особую опасность вызывает продажа непроверенных продуктов, которые могут быть опасны для здоровья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ленинском округе Иркутска прошел рейд по выявлению несанкционированной торговли. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, проверены две точки: на пересечении улиц Новаторов и Сибирских Партизан и у остановки «Кафе». По итогам было составлено шесть административных протоколов.

22 декабря аналогичный рейд провели в Ново-Ленино, где составили еще три протокола. Всего за время таких мероприятий уже оформлено более двадцати материалов. К административной ответственности привлечены 14 человек, двое получили предупреждения.

— Стихийная торговля часто возникает в людных местах и у дорог. Особую опасность вызывает продажа непроверенных продуктов, которые могут быть опасны для здоровья. Рейды проходят не реже двух раз в неделю, — сказала начальник отдела коммунального хозяйства комитета Ирина Пудровская.

Нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 8 тысяч, для юридических — от 10 до 15 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за год подорожала теплая одежда и учебники.