В Ленинском округе Иркутска составили шесть протоколов за стихийную торговлю

В Ленинском округе Иркутска прошел рейд по выявлению несанкционированной торговли. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, проверены две точки: на пересечении улиц Новаторов и Сибирских Партизан и у остановки «Кафе». По итогам было составлено шесть административных протоколов.
22 декабря аналогичный рейд провели в Ново-Ленино, где составили еще три протокола. Всего за время таких мероприятий уже оформлено более двадцати материалов. К административной ответственности привлечены 14 человек, двое получили предупреждения.
— Стихийная торговля часто возникает в людных местах и у дорог. Особую опасность вызывает продажа непроверенных продуктов, которые могут быть опасны для здоровья. Рейды проходят не реже двух раз в неделю, — сказала начальник отдела коммунального хозяйства комитета Ирина Пудровская.
Нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 8 тысяч, для юридических — от 10 до 15 тысяч рублей.
