Мошенники заманивают россиян дешёвыми ёлками премиум-класса и крадут деньги

Накануне Нового года популярной схемой мошенников стала якобы продажа ёлок премиум-качества по сниженным ценам. Аферисты создают фальшивые интернет-магазины, в которых якобы предлагаются новогодние ёлки.
«Однако покупатель при вводе номера телефона на таком сайте получает сообщение со ссылкой “для подтверждения покупки”, где нужно ввести данные карты. После чего деньги списываются, а связь с продавцом пропадает», — рассказала РИА Новости член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Воронина.
Накануне Нового года злоумышленники реализуют много других схем, привязанных к празднику. Так, в соцсетях людям приходят поздравительные открытки или ссылки на ролики. Но стоит нажать на ссылку или на картинку, как в мобильный телефон подселяется вредоносная программа, которая позволяет злоумышленнику проникнуть в личные данные жертвы вплоть до банковских карт.
Также мошенники накануне Нового года используют желание россиян навестить родных и близких в праздничные дни и крадут деньги под предлогом якобы продажи «горящих» билетов на поезда и самолёты.