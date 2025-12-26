Мошенники заманивают россиян дешёвыми ёлками премиум-класса и крадут деньги

Накануне Нового года злоумышленники реализуют много других схем, привязанных к празднику. Так, в соцсетях людям приходят поздравительные открытки или ссылки на ролики. Но стоит нажать на ссылку или на картинку, как в мобильный телефон подселяется вредоносная программа, которая позволяет злоумышленнику проникнуть в личные данные жертвы вплоть до банковских карт.