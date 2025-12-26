Россиянам рассказали, как похудеть и не рассориться, готовя для всей семьи

Ключевой принцип — не навязывать, а убеждать.
Принуждение к резким изменениям в рационе может привести к обратному эффекту: агрессии, ссорам и отказу от здорового питания. Каждый член семьи имеет свои потребности и предпочтения. Снижение веса должно быть добровольным решением, основанным на понимании пользы для здоровья.
Юлия Кашапова.
Нутрициолог, диетолог, автор и создатель системы сброса веса «Код стройности».
Кашапова посоветовала сделать процесс здорового питания увлекательным и привлечь к нему всех членов семьи.
«Сделайте из покупки продуктов семейное мероприятие. Вместе изучайте состав продуктов, обращайте внимание на содержание сахара, жиров, соли и искусственных добавок. Разместите на видном месте корзину с фруктами, спрячьте вредные сладости, замените сахар на мёд, используйте специи вместо соли», — сказала она.
Собеседница Life.ru добавила, что важно прививать привычки постепенно и создавать приятную атмосферу. Можно вместе с детьми приготовить красивые и полезные блюда, организовать пикник на природе с шашлыками, стейками и овощами на гриле — это и вкусно, и полезно.
«Постепенные изменения в рационе и образе жизни — ключ к успеху. Учитесь вместе, наслаждайтесь процессом и помните, что здоровый образ жизни — это не диета, а стиль жизни», — резюмировала диетолог.
Ранее Life.ru писал, что жёсткие диеты перед праздниками опасны и могут привести к срывам. Они замедляют обмен веществ, снижают мышечную массу и повышают гормоны стресса. После таких ограничений легко набрать лишнее, поэтому безопаснее менять привычки постепенно.
