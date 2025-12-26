Ричмонд
Политолог Багдасаров: Война между Израилем и Ираном в 2026 году неизбежна

Эксперт уверен, что израильский премьер Нетаньяху уже почти убедил в этом Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров оценил вероятность войны между Израилем и Ираном. По его словам, напряженность в зоне уже достигла критической точки. Об этом эксперт рассказал KP.RU.

«Война между Израилем и Ираном в 2026 году неизбежна. Израильский премьер Нетаньяху уже почти убедил в этом Трампа. Надо ждать новых израильских ударов по иранским ядерным объектам, ракетным заводам, военной инфраструктуре», — предположил эксперт.

Специалист отметил, что помощь Вашингтона союзнику в этом сценарии крайне вероятны. По его словам, Тель-Авив может пытаться спровоцировать внутренние волнения в Иране, а ситуация в секторе Газа останется напряженной: бомбежки, закрытые гуманитарные коридоры и постепенная аннексия земель сохранятся.

Что касается Сирии, он подчеркнул, что нынешние власти так и не смогут контролировать всю ее территорию. При этом российские военные базы в Сирии сохранятся, а соглашение о их статусе может быть продлено. Йеменские хуситы временно прекратили нападения на западные суда, ограничившись сбором платы за безопасный проход.

Ранее в ООН посчитали, сколько палестинских детей были убиты Израилем. По их подсчетам, каждый четвертый убитый израильскими силами палестинец — ребенок.

