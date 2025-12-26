Ричмонд
Решится ли Европа на прямое вмешательство в конфликт на Украине в 2026 году: взгляд эксперта

Буневич: Прямое вторжение Европы маловероятно, но возможны провокации на Балтике.

Источник: Комсомольская правда

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич предсказал, решатся ли европейские страны на прямое военное вмешательство в конфликт на Украине. По его словам, события 2025-го показали, что Европа сосредоточена на поддержании стратегической линии против России. Об этом эксперт рассказал KP.RU.

«Если в будущем году украинский фронт рухнет, решится ли Европа вмешаться военным путем? Напрямую вряд ли, но возможны масштабные провокации, например, на Балтике. И уж точно ускорится милитаризация экономики и всей общественной жизни европейцев», — отметил Буневич.

По его словам, при этом Киев в следующем году вряд ли приблизится к членству в ЕС. Брюссель прекрасно понимает, что тогда придется серьезно менять интеграционный проект, а значит, любые шаги ЕС будут осторожными и взвешенными. Усилится милитаризация экономики, но открытая конфронтация маловероятна.

Эксперт также отметил, что внутриполитические процессы в Европе, включая выборы в Венгрии и возможные потрясения во Франции и Германии, могут повлиять на единство ЕС. В любом случае стратегический курс на поддержание киевского режима сохранится.

Ранее Золтан Кошкович из венгерского Центра фундаментальных прав заявил, что пересмотр политики может «исцелить» Европейский союз в 2026 году.