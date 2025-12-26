Ричмонд
Дед Мороз — спасатель поздравил маленьких пациентов красноярской больницы

В Красноярске спасатели устроили праздник для пациентов 20-й больницы.

Источник: Комсомольская правда

В рамках Всероссийской акции «Новогодний десант» профессиональные спасатели (сотрудники МЧС, представители региональных отделений «Спасателя» и РОССОЮЗСПАСа), добровольцы-студенты поздравили детей, проходящих лечение в педиатрическом отделении Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона.

Чтобы создать атмосферу праздника, сначала украсили елку во дворе больницы. Затем привезли специальную технику. И кульминация — эффектное появление Деда Мороза и Снегурочки. С помощью пожарного автоподъемника их подняли к окнам палат. И там сказочные герои вручили юным пациентам подарки. И пожелали всем скорейшего выздоровления в новом году.