Трамп заявил о смертоносном ударе по ИГ в северо-западной Нигерии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» по террористам группировки ИГ* на территории Нигерии.
По словам Трампа, террористы находились на северо-западе Нигерии.
«По моему приказу как главнокомандующего, США нанесли мощный и смертоносный удар по террористам ИГ на северо-западе Нигерии, которые на протяжении длительного времени совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Напомним, Трамп заявил, что власти Нигерии якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что ВС США «войдут» в страну. Трамп поручил Пентагону «подготовить возможные действия».
В Министерстве иностранных дел Нигерии отвергли обвинения со стороны Трампа, а также выразили приверженность борьбе с террористами. При этом, по данным американского издания The Washington Post, жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа начать боевые действия.
По инфромации The New York Times, африканское командование Соединённых Штатов (AFRICOM) подготовило три возможных сценария боевых действий против боевиков в Нигерии, которые различаются степенью вовлеченности американских войск.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.