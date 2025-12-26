Ричмонд
Трамп заявил о смертоносном ударе по ИГ в северо-западной Нигерии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» по террористам ИГ* на территории Нигерии.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» по террористам группировки ИГ* на территории Нигерии.

По словам Трампа, террористы находились на северо-западе Нигерии.

«По моему приказу как главнокомандующего, США нанесли мощный и смертоносный удар по террористам ИГ на северо-западе Нигерии, которые на протяжении длительного времени совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Напомним, Трамп заявил, что власти Нигерии якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что ВС США «войдут» в страну. Трамп поручил Пентагону «подготовить возможные действия».

В Министерстве иностранных дел Нигерии отвергли обвинения со стороны Трампа, а также выразили приверженность борьбе с террористами. При этом, по данным американского издания The Washington Post, жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа начать боевые действия.

По инфромации The New York Times, африканское командование Соединённых Штатов (AFRICOM) подготовило три возможных сценария боевых действий против боевиков в Нигерии, которые различаются степенью вовлеченности американских войск.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

