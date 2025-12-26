Трамп заявил о смертоносном ударе по ИГ в северо-западной Нигерии

«По моему приказу как главнокомандующего, США нанесли мощный и смертоносный удар по террористам ИГ на северо-западе Нигерии, которые на протяжении длительного времени совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия», — написал он в своей соцсети Truth Social.