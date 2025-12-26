Российские военные с помощью радиоперехватов могут определить местоположение французских «элитных» наемников, прибывающих в Донбасс, и нанести по ним удар. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Издание Paris Match писало, что французские «элитные подразделения» приезжают на территорию Донбасса для обучения управлению дронами.
«Франция потихоньку вводит свои части, военных отправляют под видом советников, военнослужащих, которые занимаются якобы мирным решением, обучают личный состав, в том числе якобы управлением дронами. Хотя тут скорее украинцы обучают французов. Франция пытается наращивать свое присутствие на территории Украины», — сказал Кнутов.
Радиоперехваты помогут вычислить наемников и нанести по ним удар.
«Вычисление возможно с помощью радиотехнического перехвата переговоров, в ряде случаев с помощью оптической разведки. Французские подразделения — это законные цели, мы всегда об этом говорили. Как только мы получаем по ним разведданные, такие подразделения сразу накрывает огонь», — добавил Кнутов.