30 студентов из числа КМНС в Хабаровском крае получат губернаторскую стипендию

В Хабаровском крае 30 лучших студентов из числа коренных малочисленных народов Севера получат губернаторскую стипендию. Ежемесячные выплаты предназначены тем, кто проявил себя в учебе, науке, спорте или общественной жизни. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Учащиеся вузов будут получать дополнительно по три тысячи рублей в месяц, а студенты колледжей и техникумов — по 1,5 тысячи. Как подчеркнул министр природных ресурсов края Александр Леонтьев, эта мера направлена на то, чтобы талантливая молодежь развивала свои способности на родной земле, а не уезжала в другие регионы.
Стипендия назначается специальной комиссией при правительстве края. В этом году на отбор поступило 46 заявок, из которых и выбрали 20 студентов СПО и 10 учащихся вузов. Программа губернаторских стипендий для представителей коренных народов действует в регионе с 2007 года.