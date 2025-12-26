30 студентов из числа КМНС в Хабаровском крае получат губернаторскую стипендию

Учащиеся вузов будут получать дополнительно по три тысячи рублей в месяц, а студенты колледжей и техникумов — по 1,5 тысячи. Как подчеркнул министр природных ресурсов края Александр Леонтьев, эта мера направлена на то, чтобы талантливая молодежь развивала свои способности на родной земле, а не уезжала в другие регионы.