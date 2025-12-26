Карлсен пошутил, что жена и новорожденный сын не помогают ему в шахматах

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен с юмором отметил, что семейная жизнь пока не отражается на его шахматной подготовке. По его словам, ни супруга, ни маленький сын не участвуют в анализе партий и не дают советов за доской.
Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Катаре. В этом году Карлсен вступил в брак и в сентябре впервые стал отцом, подчеркнув, что новый жизненный этап приносит ему исключительно положительные эмоции.
При этом норвежский шахматист дал понять, что семейные изменения не повлияли на его спортивные амбиции. Он подчеркнул, что приехал на турнир с традиционным настроем на борьбу за победу.
Ранее Генассамблея Международной шахматной федерации отложила принятие окончательного решения по допуску российских спортсменов до международных соревнований в связи с необходимостью проведения юридических консультаций.