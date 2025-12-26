Пережил остановку сердца: мужчина попал в реанимацию после удара током у подъезда в ВКО

Это случилось вчера, 25 декабря, вечером в доме на улице Протозанова. Мужчина получил удар током у дверного проема, его отбросило в сторону. На место прибыли медики и зафиксировали остановку сердца, но успешно провели реанимационные мероприятия. После этого мужчину доставили в больницу и госпитализировали в реанимацию.
Местные жители пожаловались на неисправность двери в подъезде. «Домофонная дверь уже около месяца била током. Мы обращались, но проблему так и не устранили. В подъезде живет много пожилых людей, мы боялись, что это закончится бедой», — возмутились они.
Происшествие подтвердили в акимате города. «В доме по адресу улица Протозанова, 31, подъезд 1, зафиксировали поражение электрическим током. Источником предположительно являлся домофон. На место выехали представители отдела жилищных отношений и Центра территориального управления. В настоящее время приняты меры по обесточиванию оборудования, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщили в акимате Усть-Каменогорска.
На текущий момент причина утечки электрического тока установлена и угроза устранена. «Причиной поражения электрическим током стала прожекторная лампа, установленная в дверном проеме. Оборудование отключено, угрозы для жизни и здоровья граждан в настоящее время нет. Ответственность за происшествие будет установлена соответствующими органами», — добавили в акимате.