Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру

«Расходы судебные я однозначно взыщу», — заявила адвокат Лурье.
Мосгорсуд в минувший четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые прописаны в квартире.
Решение вступило в силу незамедлительно.
После заседания в четверг адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдет, этим займутся судебные приставы.
При этом адвокат певицы Мария Пухова заявила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время. По словам адвоката, оно будет готово лишь 30 декабря, в последний рабочий день в этом году. То есть у певицы будет время выселиться до конца январских праздников.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.