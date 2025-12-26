Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру

При этом адвокат певицы Мария Пухова заявила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время. По словам адвоката, оно будет готово лишь 30 декабря, в последний рабочий день в этом году. То есть у певицы будет время выселиться до конца январских праздников.