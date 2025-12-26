Проезд в электричках подорожает в Приморье с 1 января — новые тарифы

Стоимость проезда в пригородных поездах Приморского края изменится с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление о корректировке тарифов опубликовало правительство региона.
Речь, прежде всего, идёт о ключевых пригородных маршрутах Приморского края. С 1 января стоимость проезда в электричках за первую 10-километровую зону вырастет на 2 рубля и составит 32 рубля.
Согласно официальному сообщению АО «Экспресс Приморья», изменятся тарифы на популярных направлениях:
— билет из Владивостока до Уссурийска подорожает на 16 рублей, будет теперь стоить 336 рублей (ранее 320 рублей);
— поездка до Ружино обойдётся в 1015 рублей (было 966 рублей);
— до Находки — 606 рублей (было 577 рублей).
При этом на городских маршрутах (Владивосток — Мыс Чуркин — Угольная) будет действовать фиксированная цена, согласно единому городскому тарифу — 32 рубля. На пригородном маршруте «Владивосток — Новочугуевка» билет обойдется пассажиру в 975 рублей (было 928 рублей). На поезде «Уссурийск — Хасан» — 715 рублей (было 680 рублей).
Изменения коснутся и экспресс-поездов, курсирующих между Владивостоком и аэропортом Кневичи: тариф за первую зону вырастет с 35 до 37 рублей. При этом проезд в бизнес-классе станет значительно доступнее. По согласованию с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, с 1 января стоимость билета в этом классе снизится с 500 до 370 рублей. В числе новых мер — введение с 1 января единого городского тарифа на участке от станции Находка до станции Мыс Астафьева. Стоимость поездки по этому маршруту составит 35 рублей.
Напомним, что стоимость проезда в автобусах Владивостока при оплате наличными вырастет сразу на 10 рублей в следующем году. Ранее группа автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки в городе, направила в администрацию Владивостока официальное обращение с просьбой увеличить стоимость проезда в автобусах ввиду непрерывного удорожания дизельного топлива. Поподробнее о новых тарифах — в материале ИА PrimaMedia.