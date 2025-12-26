Проезд в электричках подорожает в Приморье с 1 января — новые тарифы

Изменения коснутся и экспресс-поездов, курсирующих между Владивостоком и аэропортом Кневичи: тариф за первую зону вырастет с 35 до 37 рублей. При этом проезд в бизнес-классе станет значительно доступнее. По согласованию с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, с 1 января стоимость билета в этом классе снизится с 500 до 370 рублей. В числе новых мер — введение с 1 января единого городского тарифа на участке от станции Находка до станции Мыс Астафьева. Стоимость поездки по этому маршруту составит 35 рублей.