Авиарейсы из Хабаровска в Охотск и обратно переносят из-за снегопада

Аэропорт Охотска сегодня, 26 декабря, закрыт до 17:00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега. Рейсы на север Хабаровского края переносят по метеоусловиям: согласно метеопрогнозу, в Охотске сегодня и завтра сильный снег, метель, северный ветер с порывами до 18 — 25 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».