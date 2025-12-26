Авиарейсы из Хабаровска в Охотск и обратно переносят из-за снегопада

Аэропорт Охотска сегодня, 26 декабря, закрыт до 17:00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега. Рейсы на север Хабаровского края переносят по метеоусловиям: согласно метеопрогнозу, в Охотске сегодня и завтра сильный снег, метель, северный ветер с порывами до 18 — 25 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рейсы за 23 декабря из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены. Вылет из краевого центра запланирован завтра в 09:20. Информацию о времени вылета рейсов за 24 — 26 декабря предоставят завтра, 27 декабря, в 10:10.
Рейсы по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи и в обратном направлении 24 и 27 декабря объединены. Вылет из краевого центра запланирован на завтра в 10:10.