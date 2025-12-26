В Челябинске 26 декабря частично отменили очные занятия в школах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня в связи с низкой температурой воздуха Комитетом по делам образования города принято решение об отмене занятий в школах с 1 по 4 класс первой смены», — говорится в сообщении.
В пять утра в центре города минус 26, штиль, влажность 70%, атмосферное давление 736 мм ртутного столба.
Днем в пятницу облачно с прояснением, без существенных осадков и минус 13−15, ветер юго-западный, западный 3−8 м/с.