В Челябинске 26 декабря частично отменили очные занятия в школах

В пять утра в центре города минус 26, штиль.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске 26 декабря частично отменили очные занятия в школах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня в связи с низкой температурой воздуха Комитетом по делам образования города принято решение об отмене занятий в школах с 1 по 4 класс первой смены», — говорится в сообщении.

В пять утра в центре города минус 26, штиль, влажность 70%, атмосферное давление 736 мм ртутного столба.

Днем в пятницу облачно с прояснением, без существенных осадков и минус 13−15, ветер юго-западный, западный 3−8 м/с.