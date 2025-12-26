Ричмонд
Онищенко предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Источник: РИА "Новости"

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — сказал он РИА Новости в ответ на вопрос об идее перехода россиян на шестидневную рабочую неделю.

Ранее Онищенко объяснил, почему россиянам не подходит четырёхдневная рабочая неделя.

В ноябре были опубликованы данные исследования SuperJob, которые показали, что большинство россиян поддерживают идею введения четырёхдневной рабочей недели.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков между тем призвал не ждать перехода на четырёхдневную рабочую неделю в стране на фоне дефицита кадров.

