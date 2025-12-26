Россиянам рассказали, какие блюда опасно доедать после Нового года

«Кто из нас варит холодец 31 декабря? Большинство готовят его за пару дней до часа Х и выставляют на балкон или в холодильник. А потом доедают еще все каникулы. По правилам, холодцы можно хранить в холодильнике не более суток, а заливные — не более двух. А уж если они простояли на столе всю новогоднюю ночь, то лучше не давать им второго шанса, повторно замораживая», — объяснила эксперт.