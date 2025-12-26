Россиянам рассказали, какие блюда опасно доедать после Нового года

Новогодние салаты и закуски, которые еще вчера казались безобидными, уже на следующий день могут обернуться проблемами с желудком. Врач-диетолог Людмила Денисенко напомнила KP.RU, какие блюда чаще всего приводят к пищевым отравлениям.
«Кто из нас варит холодец 31 декабря? Большинство готовят его за пару дней до часа Х и выставляют на балкон или в холодильник. А потом доедают еще все каникулы. По правилам, холодцы можно хранить в холодильнике не более суток, а заливные — не более двух. А уж если они простояли на столе всю новогоднюю ночь, то лучше не давать им второго шанса, повторно замораживая», — объяснила эксперт.
По ее словам, не меньший риск представляют «оливье» и сельдь под шубой. Сочетание продуктов животного и растительного происхождения делает такие салаты микробной «бомбой», особенно если они уже заправлены майонезом.
Опасными могут стать и овощные салаты. Нарезанные огурцы, помидоры и зелень нельзя хранить дольше 12 часов даже в холодильнике. Быстро портятся паштеты, отварное мясо, котлеты, а также пирожные и торты, особенно с заварным кремом.
Ранее стало известно, что 71% опрошенных россиян в этом году поставят на новогодний стол салат оливье. При этом 27% респондентов решили отказаться от традиционного праздничного блюда.