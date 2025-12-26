К станции Речкуновка в Бердске могут пустить подвозящие автобусы

К остановочной платформе Речкуновка в Бердске могут пустить подвозящие автобусные маршруты. Сейчас данный вопрос прорабатывается. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирские железные дороги» со ссылкой на компанию «Экспресс-пригород».