К станции Речкуновка в Бердске могут пустить подвозящие автобусы

Предполагается, что это будет способствовать более эффективному перемещению жителей и гостей Речкуновской зоны отдыха.

Источник: Комсомольская правда

К остановочной платформе Речкуновка в Бердске могут пустить подвозящие автобусные маршруты. Сейчас данный вопрос прорабатывается. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирские железные дороги» со ссылкой на компанию «Экспресс-пригород».

— В связи с большим количеством жилых, социально важных объектов и строительством новых объектов, расположенных на территории Речкуновской зоны отдыха, прорабатывается организация подвозных автобусных маршрутов к действующей остановочной платформе Речкуновка, — сообщили в компании.

Предполагается, что появление таких маршрутов приведет к более эффективному перемещению жителей и гостей Речкуновской зоны отдыха, а также увеличит пассажиропоток на электропоездах.