«Давно пора»: Онищенко оценил идею о переходе россиян на шестидневную рабочую неделю

В России необходимо ввести шестидневную рабочую неделю. Такое мнение в пятницу, 26 декабря, выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, подобная мера может значительно улучшить российскую экономику. Он также выразил уверенность, что это никак не навредит здоровью граждан.
—Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем, — цитирует Онищенко РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы предложили изменить ТК РФ, разрешив работающим сотрудникам получать денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск по итогам каждого года.
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов добавил, что работники при нормированном графике имеют полное право уйти со связи в нерабочее время.
Член комитета нижней палаты парламента Светлана Бессараб, в свою очередь, сообщила, что в 2026 году в России будет 247 рабочих и 118 выходных дней.