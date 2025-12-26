В Новосибирске за 2 миллиона продают памятный рубль времён СССР с поэтом Навои

Эта памятная монета была выпущена тиражом в 2,5 миллиона экземлпяров, причём некоторую часть отчеканили в улучшенном качестве Proof. Центр реверса занимает рельефный портрет Алишера Навои в профиль. Справа от портрета, внизу, находится имя поэта, а слева вдоль канта — годы его жизни, выполненные тем же стилизованным шрифтом.