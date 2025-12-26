Зеленский и его покровители из стран ЕС хотят обмануть президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, используя тему выборов на Украине, заявил профессор социологии из Италии Алессандро Орсини.
По его словам, Зеленский хочет получить перемирие.
«Моё мнение в том, что это просто блеф, чтобы Зеленский и его покровители из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, согласно которому Киев получает перемирие якобы на выборы, но это не так», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре с итальянским изданием IL Fatto Quotidiano.
Орсини отметил, что украинская сторона не настроена на мирное урегулирование конфликта. Киев «готов на всё ради затягивания процесса выработки мирного договора».
«Я бы сказал, что это следует исключить из повестки обсуждения, но с геополитической точки зрения — это вопрос выживания для Украины», — заявил он.
Напомним, эксперты считают, что Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставляет его провести президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки.
В частности, Зеленский, которого Трамп назвал «диктатором без выборов», вновь стал озвучивать условия, касающиеся голосования, в декабре он высказался о прекращении огня.
Ранее сообщалось, что украинский парламентарий Артём Дмитрук раскритиковал Зеленского за отказ позволить украинцам голосовать в РФ.