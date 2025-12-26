Ричмонд
«Худшие из худших»: украинцы возглавили рейтинг преступников в США

Украинские мигранты возглавили рейтинг худших преступников в США.

Источник: Комсомольская правда

Украинские мигранты, которых арестовали в США за разные преступления, попали в список «Худшие из худших» среди тех, кто приехал из бывших советских стран. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные американского министерства внутренней безопасности.

Этот список содержит информацию о мигрантах, которых задержали в США и обвиняют в разных правонарушениях.

По данным министерства, больше всего граждан Украины попали в этот список. Всего в списке 27 человек, которых обвиняют в торговле наркотиками, сексуальных преступлениях, грабежах, мошенничестве, торговле людьми и обращении в рабство.

Ранее стало известно, что в США департамент внутренней безопасности приступил к массовым арестам и высылкам нелегальных мигрантов. Первыми поедут украинцы — по той причине, что США приостановили действие программы Uniting for Ukraine, дававшей возможность въехать в страну тем гражданам незалежной, у которых есть спонсоры в Америке.

Как KP.RU писал ранее, в конце августа Польша приступила к депортации украинцев, которые были задержаны из-за беспорядков на концерте в Варшаве. Напомним, массовые задержания были проведены в результате потасовок после того на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.