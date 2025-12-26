Новые законы вступят в силу в Новосибирске с 1 января 2026 года

Одним из ключевых изменений станет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19 242 до 22 440 рублей в месяц. Также изменится порядок расчёта некоторых госпошлин: пошлина за регистрацию сделок с недвижимостью станет зависимой от кадастровой стоимости, а выписка из ЕГРН подорожает в два раза — до 1 740 рублей.
С 1 января вступит в силу запрет на размещение рекламы у блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, в рамках усиления контроля над рекламой в соцсетях.
Позднее, с 1 марта 2026 года, в России запретят продажу зажигалок и энергетических напитков несовершеннолетним, а с 1 сентября вступят ограничения на использование некоторых видов пластиковой упаковки.