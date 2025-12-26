Ричмонд
Новые законы вступят в силу в Новосибирске с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Новосибирске, как и по всей России, вступят в силу новые законодательные изменения, касающиеся доходов граждан, стоимости госуслуг, правил интернет-рекламы и оборота товаров.

Источник: Reuters

Одним из ключевых изменений станет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19 242 до 22 440 рублей в месяц. Также изменится порядок расчёта некоторых госпошлин: пошлина за регистрацию сделок с недвижимостью станет зависимой от кадастровой стоимости, а выписка из ЕГРН подорожает в два раза — до 1 740 рублей.

С 1 января вступит в силу запрет на размещение рекламы у блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, в рамках усиления контроля над рекламой в соцсетях.

Позднее, с 1 марта 2026 года, в России запретят продажу зажигалок и энергетических напитков несовершеннолетним, а с 1 сентября вступят ограничения на использование некоторых видов пластиковой упаковки.