Новые законы вступят в силу в Новосибирске с 1 января 2026 года

Одним из ключевых изменений станет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19 242 до 22 440 рублей в месяц. Также изменится порядок расчёта некоторых госпошлин: пошлина за регистрацию сделок с недвижимостью станет зависимой от кадастровой стоимости, а выписка из ЕГРН подорожает в два раза — до 1 740 рублей.