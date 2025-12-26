Ричмонд
Минпромторг выступил с идеей переноса срока оплаты утильсбора компаниями

Минпромторг России выступил с инициативой перенести срок оплаты утильсбора крупнейшими компаниями страны. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе министерства.

Речь идет о платежах за последний квартал 2025 года и первые три квартала следующего года. Ведомство предложило отложить их до декабря 2026-го. Также подготовлен соответствующий проект постановления.

Отсрочка позволит предприятиям направить оборотные средства на нужные им цели. В их числе — приобретение комплектующих, выплата зарплат и работа над инвестиционными программами.

Соответствующий механизм поддержки в России функционирует порядка десяти лет — он помогает обеспечивать стабильную финансовую работу компаний, уточнили на сайте.

В 2026 году автомобилистов ожидает ряд изменений в законодательстве и правилах дорожного движения. Новшества коснутся налогообложения, экологического сбора, работы таксомоторных компаний.

1 декабря постановление об изменении порядка вычисления размера утильсбора вступило в силу. Ключевым изменением стала отмена льгот для машин с мощностью свыше 160 лошадиных сил.