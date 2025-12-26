Водитель автобуса высадил пассажирку: в автопарке Алматы объяснили ситуацию

«В зимний период у нас имеется место, когда лица без определенного места жительства заходят в общественный транспорт, автобус, троллейбус, чтобы погреться, так как на улице минусовая температура. В основном водители, когда салон пустой либо пассажиры никак не реагируют, тоже оставляет данный факт без реакции. То есть тоже относятся к этому с пониманием, с человечностью. Но в данном случае пассажиры сами попросили водителя вмешаться. И только после многочисленных жалоб водитель вынужден был остановиться и принять какие-то меры. То есть попросить данного человека выйти из автобуса», — рассказал начальник отдела эксплуатации ТОО «АлматыЭлектроТранс» Алмаз Толегенов.