Россиянам рассказали о штрафах за новогодний фейерверк

Юрист Артемий Семченков в беседе с агентством «Прайм» разъяснил возможные штрафы и ответственность за нарушения при использовании пиротехники. Он напомнил, что в ряде регионов действует прямой запрет на запуск фейерверков, нарушение которого влечёт штраф по местным законам. В остальных случаях необходимо строго соблюдать правила: выбирать специально отведённые для этого площадки, которые можно найти на сайтах местных подразделений МЧС, и следовать инструкциям по применению.