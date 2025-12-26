Ричмонд
Санитарная авиация Хабаровского края совершила более 500 вылетов за год

Более 220 рейсов были профинансированы из федерального бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Служба санитарной авиации Хабаровского края подвела итоги работы в 2025 году. За это время было совершено уже более 535 вылетов, в ходе которых эвакуировали свыше 800 пациентов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Более 220 рейсов были профинансированы из федерального бюджета, остальные — за счет краевых средств. Эта работа является ключевой частью нацпроекта по активному долголетию и гарантией доступности медпомощи для жителей самых удаленных поселков. Всего за 35 лет существования центра медицины катастроф было спасено более 55 тысяч человек.

Особое внимание было уделено ветерану службы — анестезиологу-реаниматологу Анатолию Таенкову, который начинал свою карьеру с помощи пострадавшим при землетрясении в Нефтегорске. За многолетний труд он был награжден медалью Луки Крымского и станет участником федерального проекта «Герои с нашего двора». Его портрет появится на улицах Хабаровска.