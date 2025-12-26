Хабаровские охотоведы научили казахских коллег работе с амурскими тиграми

Пять специалистов из Республики Казахстан в течение двух недель учились у хабаровских охотоведов и ветеринаров, как ловить, спасать и возвращать в естественную среду редких амурских тигров. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Практика прошла в рамках соглашения между Россией и Казахстаном по реинтродукции редкого хищника на берега озера Балхаш.
— Обучение — это практическая поддержка планов Казахстана вернуть тигра в свою экосистему, — подчеркнул директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Иван Кущ. — Такие обмены закрепляют подписанный в 2024 году меморандум о совместной работе по восстановлению популяции.
Гости из Казахстана своими руками устанавливали «ловушки», маскировали их под лесную подстилку и учились обездвиживать тигра без вреда для животного. Ветеринары вместе с российскими коллегами осматривали, брали анализы и прививали хищника, пойманного у поселка Среднехорский 21 ноября.
Отдельным блоком стала «школа общения с людьми». Инспекторы показали, как работать с населением: раздавать памятки, проводить разъяснительные беседы по поведению при возможной встрече с хищником.
— Мы побывали в самом сердце ареала амурского тигра и получили знания по всем этапам взаимодействия между человеком и редким хищником, — рассказал заместитель руководителя заповедника «Иле-Балхаш» Жансерик Елубай. — Теперь готовы применить этот опыт у себя.
Финальной точкой стала лекция Сергея Арамилева, генерального директора Центра «Амурский тигр». Он напомнил: благодаря российской системе реабилитации хищники уже осваивают прежние территории в ЕАО и Амурской области. По словам Арамилева, тот же путь ждёт и казахские Балхашские берега.
Напомним, что еще в 2024 году в Минэкологии Казахстана заявляли о том, что четыре амурских тигра из дикой природы будут доставлены из России. Речь идет о возрождении популяции туранских тигров, которые полностью исчезли в Казахстане еще в середине прошлого века. Обитающий на Дальнем Востоке амурский тигр по генотипу наиболее схож с туранским.