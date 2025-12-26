Хабаровские охотоведы научили казахских коллег работе с амурскими тиграми

Напомним, что еще в 2024 году в Минэкологии Казахстана заявляли о том, что четыре амурских тигра из дикой природы будут доставлены из России. Речь идет о возрождении популяции туранских тигров, которые полностью исчезли в Казахстане еще в середине прошлого века. Обитающий на Дальнем Востоке амурский тигр по генотипу наиболее схож с туранским.