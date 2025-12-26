«Времена поменялись»: Рой Джонс захотел изменить казахстанский бокс

В эфире РойДжонс поделился идеей о создании новой площадки для профессионального бокса в Казахстане. Он отметил, что бокс сейчас находится на подъеме, и выразил желание чаще посещать страну, чтобы изучить возможности для повышения уровня бокса.
Экс-чемпион задал вопрос: «Почему для этого нужно ездить в США или Великобританию, если мы можем создать отличную площадку в Казахстане?» По его мнению, мир изменился, особенно из-за влияния социальных сетей.
Рой Джонс подчеркнул, что в современном мире боксер может стать чемпионом мира, тренируясь и живя в Казахстане. Он выразил стремление изменить ситуацию и попробовать реализовать эту идею.
В заключение Рой Джонс заявил, что они будут наблюдать за результатами и смотреть, что получится в итоге.