«Времена поменялись»: Рой Джонс захотел изменить казахстанский бокс

Легендарный боксер Рой Джонс высказался о будущем казахстанского бокса и поделился идей о том, как вывести его на новый уровень, передает Sport+ Qazaqstan.

Источник: Nur.kz

В эфире РойДжонс поделился идеей о создании новой площадки для профессионального бокса в Казахстане. Он отметил, что бокс сейчас находится на подъеме, и выразил желание чаще посещать страну, чтобы изучить возможности для повышения уровня бокса.

Экс-чемпион задал вопрос: «Почему для этого нужно ездить в США или Великобританию, если мы можем создать отличную площадку в Казахстане?» По его мнению, мир изменился, особенно из-за влияния социальных сетей.

Рой Джонс подчеркнул, что в современном мире боксер может стать чемпионом мира, тренируясь и живя в Казахстане. Он выразил стремление изменить ситуацию и попробовать реализовать эту идею.

В заключение Рой Джонс заявил, что они будут наблюдать за результатами и смотреть, что получится в итоге.